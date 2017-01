Was die Vogelgrippe für unsere Zoos bedeutet

Wildvögel sollen das Virus H5N8 übertragen - auf Puten und Hühner in großen Betrieben, aber auch auf Tiere, die in Zoos untergebracht sind. Wasservögel jeder Art sind besonders betroffen, sagt Elke Reinking vom Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems: " Das ist das natürliche Reservoir für den Virus ."

Massenweise tote Lappentaucher

Ein Opfer der letzten Epidemie

Tauch- und Gründelenten, die schwarzen Trauerschwäne und Reiher könnten durch den Virus gefährdet sein. Reinking erinnert sich, dass es bei der H5N1-Epidemie vor einigen Jahren zu einem Massensterben unter Schwarzhaubentauchern kam, eine Lappentaucher-Art. Auch ein Flamingo und Zwergtaucher verendeten. Der jetzigen Epidemie sind nach der offiziellen Liste, die Reinking vorliegt, bisher zwei Zootiere in Deutschland zum Opfer gefallen: ein Großer Emu und ein rosa Pelikan.

Seltene Rassen in Gefahr