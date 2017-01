Aktuelle Lage zur Vogelgrippe H5N8

Europaweites Problem

In mehreren europäischen Ländern töten die Behörden wegen der Vogelgrippe Geflügel. So werden zum Beispiel in Frankreich Hunderttausende Enten getötet, um die Vogelgrippe im Südwesten des Landes einzudämmen. Nach Angaben der französischen Nachrichtenagentur AFP sollen mindestens 800.000 Enten vernichtet werden. Auch in Tschechien keulen die Behörden wegen der Vogelgrippe Geflügel. In einer Schutzzone um zwei betroffene kleinere Geflügelbetriebe im Südosten des Landes müssen laut Veterinärbehörden rund 1.100 Hühner, Truthähne und Gänse getötet werden.

"Nie zuvor gekanntes Ausmaß"

FLI: viele Wildvögel sterben an dem Virus

" Mittlerweile haben in Deutschland die Fälle bei Wildvögeln und Ausbrüche bei Geflügel und in zoologischen Einrichtungen ein nie zuvor gekanntes Ausmaß angenommen ", so die Experten des Friedrich-Loeffler-Institutes ( FLI ), einem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit in Greifswald. Während der Erreger 2014/2015 nur vereinzelt bei gesund erscheinenden Wildvögeln gefunden wurde, komme es aktuell überwiegend bei Wasservögeln und Vogelarten, die sich auch von Aas ernähren (zum Beispiel Bussarden, Seeadlern und Möwen) zu einer Häufung von Todesfällen. Bisher sind 35 verschiedene Vogelarten betroffen.

Wie verbreitet sich das Virus?

Experten uneinig über Verbreitungswege

Laut FLI sind es die Wildvögel, die H5N8 in Deutschland verbreiten. Ein Sprecher: " Es ist wissenschaftlich gesichert, dass Wildvögel ein natürliches Reservoir für aviäre Influenzaviren - also H5N8 - darstellen und sie verbreiten. Durch Infektketten, an denen Wildvögel beteiligt sind, können die Viren durch den Vogelzug über große Entfernungen verbreitet werden." Es gibt aber auch Experten, die andere Übertragungswege vermuten, zum Beispiel über die Geflügelindustrie oder bestimmte Säugetiere, die sich mit diesen Influenza-Viren infizieren und daran erkranken. Auch illegale Transporte, Schmuggel und unvorsichtige Reisende könnten ein Risiko darstellen. Sie könnten das Virus nach Kontakt mit Geflügel oder dem Besuch von Geflügelmärkten einschleppen.