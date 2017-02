Das Boot liegt in 870 Meter Tiefe, am Hang eines unterseeischen Gebirges. Es ist in zwei Teile zerbrochen, Kabel hängen aus dem Inneren, ein Teil der Inneneinrichtung ist noch zu sehen. Die Natur hat in 75 Jahren aus dem eisernen Wrack ein künstliches Riff gemacht: Schwämme und Tiefseekorallen überziehen die Oberfläche. Auch aus der Bordkanone (Foto) wächst eine Koralle.