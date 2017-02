Tauben sind schlauer als man denkt

Futterreiz stachelt Tiere dazu an, Aufgaben zu lösen

In dem Test der Bochumer Wissenschaftler wurden die Tauben in so genannte Skinnerboxen gesetzt. Das sind besonders reizarme Käfige mit blick- und schalldichten Wänden. An der Innenwand, am Kopfende ist eine Futterausgabe befestigt, die je nach Situation und Aufgabe Futter für die Taube bereitstellt. Das wichtigste Arbeitsgerät für die Taube ist aber eine Art Touchscreen. Der funktioniert so, dass der Druck des Schnabels durch zwei auf einem Monitor liegenden Plastikscheiben von einem Sensor erfasst wird. Also nicht wie der Touchscreen eines Smartphones, der durch die elektrischen Impulse der Haut funktioniert.

Auf diesem „Touchscreen“ soll die Taube verschiedene Aufgaben lösen. Dazu muss sie natürlich erstmal gebracht werden. Das geht nur durch Konditionierung, sagt Flexi Ströckens. „Am Anfang muss ein Student daneben stehen und gucken, wenn die Taube nah an den Bildschirm rankommt, dann fällt unten direkt ein Korn Futter raus. Dass die Taube erst lernt „Hey, der Bildschirm ist eigentlich ganz gut!“ und der nächste Schritt wäre halt „Hey, wenn ich auf den Bildschirm picke, ist es noch viel besser!“. Im dritten Schritt soll sie dann Aufgaben lösen. Bei einer einfachen Aufgabe, muss sie beispielsweise immer dann picken, wenn ein akustisches Signal ertönt. Nach und nach werden die visuellen Aufgaben immer komplexer.