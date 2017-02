Tag verlängert sich um vier Minuten

Für den Weg um die eigene Achse benötigt die Erde jeden Tag 23 Stunden und 56 Minuten. Da sich die Erde stets auf ihrer Bahn weiter bewegt, sehen wir die Sonne erst nach 24 Stunden wieder in dem gleichen Winkel. Es bleiben also (im Durchschnitt) vier Minuten übrig. Aktuell ist es so, dass es jeden Abend zwei Minuten länger hell bleibt, während die Sonne am Morgen zwei Minuten eher aufgeht, erläutert Meteorologe Friedrich Föst aus Lübbecke dem WDR . Diese Minuten können sich in unterschiedlichen Richtungen auch auf Morgen und Abend verteilen. Der Tag ist nämlich nicht symmetrisch zur Mittagszeit um 12 Uhr aufgebaut, sondern beult sich zeitlich aus.