Welche Beute steht auf dem Speiseplan des Wolfes? Die Hauptnahrung des Wolfes in Deutschland ist das Reh, gefolgt von Rothirschen und Wildschweinen. Wölfe nehmen die Beute, die am leichtesten zu erreichen ist. So kann es immer wieder vorkommen, dass Nutztiere, insbesondere Schafe, von Wölfen gerissen werden. Deshalb sollten sie in ausgewiesenen Wolfsgebieten ausreichend geschützt werden - zum Beispiel durch Elektrozäune. In Brandenburg hat man gute Erfahrungen mit speziellen Herdenschutzhunden gemacht. " In Brandenburg gab es in den von unseren Hunden geschützten Herden nicht einen einzigen Übergriff ", sagt Knut Kucznik, Schäfermeister und Vorsitzender der "Arbeitsgemeinschaft Herdenschutzhunde". Die Hunde sind allerdings in der Anschaffung und Haltung sehr teuer.