"Stunde der Wintervögel": Mehr Teilnehmer, weniger Meisen

Gründe für den Rückgang unklar

Die große Frage nach dem Warum lasse sich nicht eindeutig beantworten, so der NABU. Vielleicht liege es an schlechten Bedingungen bei uns oder am schlechten Bruterfolg im Frühjahr. NABU: "E in dritter Grund soll hier nicht unterschlagen werden. Es kann auch sein, dass ein Teil der vorhandenen Meisen sich nicht in den Gärten blicken lässt, weil sie im Wald mehr als sonst zu fressen finden. Wir können streng genommen also nur von Beobachtungsrückgängen sprechen. " Aufschluss soll die "Stunde der Gartenvögel" im Mai geben, denn diese findet ohne Gastvögel statt.