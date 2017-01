Der Naturschutzbund Deutschland ( Nabu ) und der bayerische Landesbund für Vogelschutz (LBV) laden dazu ein, vom 6. bis zum 8. Januar 2017 eine Stunde lang die Vögel im Garten, auf dem Balkon, am Futterhäuschen oder im Park zu zählen. Der Nabu in Düsseldorf hatte kürzlich berichtet, Vogelfreunde hätten in den vergangenen Wochen deutlich weniger Meisen, Eichelhäher und Amseln an Futterhäuschen in Gärten und Parks beobachtet. Diesen Hinweisen soll mit der Zählaktion auch nachgegangen werden.

Genügend Futter wegen milder Temperaturen