Immer mehr Störche überwintern in NRW

Weniger Schnee, mehr Nahrung

Ob die Tiere lieber in NRW bleiben, steht und fällt mit dem Wetter: Bedeckt wochenlang eine geschlossene Schneedecke den Boden, finden die Vögel keine Nahrung wie Regenwürmer oder Mäuse. Doch lange Schneephasen sind in NRW selten geworden. Trotz einiger kälterer Tage gab es auch in dieser Saison in den Storchgebieten am Niederrhein und im Münsterland kaum länger anhaltenden Schneefall.