Etwa 80 Brutpaare in NRW

Störche sind in Nordrhein-Westfalen vor allem im Kreis Minden-Lübbecke, im Kreis Soest sowie in den Kreisen Wesel und Kleve am Niederrhein zu Hause. Bis zu 80 Brutpaare gebe es in NRW , erläutert Vogelexperte Heinz Kowalski. In ganz Deutschland gibt es nur ungefähr 9.000 Störche.