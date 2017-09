Soziale Spinnen: Tanten opfern sich

Sie fängt ihre Beute nicht in Netzen, sondern in einem raschen Lauf: Daher hat die Laufspinne ihren Namen. Ihr Körper ist flach, die vier Beinpaare sind alle gleich lang. Eigentlich schätzt die Laufspinne subtropisches Klima und ist vor allem in Südamerika zu Hause. Drei Arten fühlen sich jedoch auch in unseren Breitengraden wohl.