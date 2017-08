Sommer 2017: Im Westen wenig Sonne

Wenn man Meteorologen fragt, wie der Sommer 2017 in Deutschland war, dann sagen sie: "Der Sommer war geprägt von großen Unterschieden", so die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst DWD . Im Norden war es eher mäßig warm, im Süden teilweise sehr heiß. An zwei Messstationen in Schleswig-Holstein wurden gerade mal zwei echte Sommertage mit Temperaturen über 25 Grad Celsius gemessen. Regensburg hingegen kommt auf 27 heiße Tage mit Temperaturen über 30 Grad.