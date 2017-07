In NRW droht Mückenplage

In Nordrhein-Westfalen könnte es wegen der vielen warmen und nassen Tage in diesem Sommer eine Mückenplage geben. "Jetzt haben Mücken die besten Voraussetzungen, um sich zu vermehren ", sagte Heinz Mehlhorn, Professor für Zoologie an der Universität Düsseldorf.

In den vergangenen Wochen hat es zum Teil enorm stark geregnet. An vielen Orten verzeichnete der Deutsche Wetterdienst mehr als 30 Liter Niederschlag in 24 Stunden.

