Das Modell der Leipziger Forscher ist verblüffend einfach: Die einzigen Informationen, mit denen es gefüttert werden muss, sind das Gewicht eines bestimmten Tieres sowie das Element, in dem es sich fortbewegt - also Land, Luft oder Wasser. Allein auf diesen Grundlagen berechnet es die maximale Geschwindigkeit, die ein Tier erreichen kann. "Das Praktische an unserem Modell ist, dass es generell anwendbar ist", sagt Hirt. Feldhasen schaffen es demnach auf 70 km/h in der Spitze.