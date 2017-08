Noch nicht abschließend erforscht ist die Frage, was die Anzahl der Schmetterlinge und die Schmetterlingsarten so reduziert hat. Für Josef Reichholf ist " unstrittig, dass der landwirtschaftlichen Nutzung eine Schlüsselrolle " zukomme. Schließlich ist der Rückgang der Tagfalter, die in Wäldern leben wesentlich geringer als der Arten, die in der Feldflur heimisch sind. Dazu zählt beispielsweise der - gefährdete - Rundaugen-Mohrenfalter.