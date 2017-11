Das passiert mit dem Abrieb von Reifen

Auto fahren ist schlecht für die Umwelt. Doch der Dreck kommt nicht nur aus dem Auspuff. Auch die Reifen verlieren mit jeder Fahrt Partikel von Gummi. Und das hat Folgen. "Am Mikroplastik hat der Reifenabrieb den größten Anteil" , sagt Matthias Barjenbruch vom Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft der TU Berlin. 120.000 Tonnen Reifenabrieb werden pro Jahr in Deutschland in Umlauf gebracht. Laut einer aktuellen Studie der Weltnaturschutzunion ( IUCN ) ist der Abrieb sogar auch ein wesentlicher Faktor für Mikroplastikpartikel in den Meeren.

Bessere Untersuchung des Reifenabriebs möglich

Das Problem mit dem Reifenabrieb ist aber nicht neu, sagt Barjenbruch. "Nur jetzt können wir die Stoffe aus dem Abrieb viel besser untersuchen." Barjenbruch koordiniert dazu mit seinem Fachbereich das neue Verbundprojekt "Reifenabrieb in der Umwelt - RAU" . Das Ziel: Die Wege und die Mengen des Reifenabriebs analysieren und Vermeidungsstrategien entwickeln.

Wo kommt der Reifenabrieb eigentlich her? "Der Abrieb sammelt sich erst mal auf der Straße" , erklärt Bernd Sures Fachgebietsleiter Aquatische Ökologie an der Uni Duisburg-Essen. "Bei Regen wird er von der Straße in die umgebenden Landschichten gespült, die regelmäßig mit großen Fahrzeugen geschält werden."

Auffangsysteme sollen Abrieb sammeln

Gummiabrieb vom Reifen auf der Straße