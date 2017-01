" Auf einem Quadratmeter Erde können bis zu 200 Regenwürmer leben ", sagt Laukötter. Da wird Material umgeschichtet, der Boden wird gelockert und gelüftet. " Ich sage immer: In guten Böden steckt der Wurm ." Kein Wunder also, dass sich mit diesem Erdarbeiter auch gutes Geld verdienen lässt. Spezielle Regenwurmfarmen bieten Würmer und Kot längst zum Kauf an. Für die Kamera reckt der Besitzer einer riesigen Regenwurmfarm in Borken eine Hand der wertvollen Helfer in die Kamera. Humusproduzent Christoph Tacke produziert durch Regenwürmer Humus, den er in ganz Deutschland verkauft. Auch die Würmer finden Abnehmer.