Wasserpest: Auf der Suche nach alternativen Gegenmitteln

Armleuchteralgen: Test am Phoenixsee

Mit Erfolg getestet wurde die Alge bereits am künstlichen Phoenixsee in Dortmund, der im Jahr 2010 geflutet wurde. Auf großen Teilen des See habe sich diese Pflanzenart seitdem in kurzer Zeit ausbreiten können. Dennoch seien vereinzelt auch noch hochwüchsige Wasserpflanzen am Phoenixsee zu beobachten: "Diese bereiten augenblicklich aber keine Probleme" , heißt es bei der Stadt Dortmund.