Dank Regeln im Einklang mit der Natur

Nur wenig ist erholender für den Menschen, als sich in die Natur zu begeben. Umgekehrt ist der Mensch für die Natur häufig ein Störfaktor. Deshalb gibt es in Naturschutzgebieten bestimmte Regeln: Man darf sie beispielsweise nur auf offiziellen Wegen betreten und Hunde müssen an der Leine geführt werden.

Eingriff in die Natur zum Schutz der Tiere

Holger Sticht vom BUND

Naturschutzgebiete sollen Lebensraum für bestimmte Tiere und Pflanzen bieten. Dafür muss teilweise auch in die Natur eingegriffen werden, erklärt Holger Sticht, Landesvorsitzender des BUND in NRW: Nur indem beispielsweise Wiesen gemäht und Gehölz zurückgeschnitten wird, kann ein offener Lebensraum geschaffen werden, der für viele Tierarten wichtig ist.

So werden dynamische Effekte nachgestellt, die ansonsten durch Pflanzenfresser wie Wisente, Auerochsen oder Pferde hergestellt würden. Die Eingriffe finden nur zu Zeiten statt, wenn die im Gebiet lebenden Tiere nicht dabei gestört werden. Problematisch ist es jedoch, wenn Besucher die offenen Flächen als Liegewiesen missverstehen.