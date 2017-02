Am Morgen des Murmeltiertags (2. Februar) wird Phil in seinen künstlichen Bau gebracht und aus dem Winterschlaf gerissen. Kommt er dort heraus, während der Himmel voller Wolken hängt, soll bald der Frühling kommen. Kommt er bei Sonne heraus und sieht dadurch seinen Schatten, soll der Winter noch sechs Wochen andauern. Laut Veranstaltern liegt er in fast 90 Prozent der Fälle richtig, laut Statistik eher in 40 Prozent.