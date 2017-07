Erdbeben im Mittelmeerraum kaum vorhersagbar

Auch die türkische Mittelmeerküste ist vor lauter "Katastrophenpunkten" kaum zu erkennen. Bei Istanbul wird sogar das nächste Jahrtausenderdbeben erwartet. Dort ereignete sich 1999 auch das letzte Mittelmeerbeben mit fünfstelligen Opferzahlen.

Die Ränder sind das Problem

An den Knöchel - den Rändern - baut sich Spannung auf

Ob sich eine Erdkrustenplatte unter eine andere drückt oder sich zwei Platten aneinander vorbeischieben: an den Rändern baut sich die Spannung auf und hier entlädt sie sich auch. Geologen erklären das mit zwei gegeneinander gepressten Fäusten.

Lange Zeit halten die Knöchel-Höcker dem Druck stand, wenn sie dann aneinander vorrutschen, tut es ordentlich weh.

Zeipunkt von Erdbeben schwer vorhersagbar

Im Gegensatz zu Vulkanausbrüchen sind Erdbeben kaum vorhersagbar. Die Geologen können zwar inzwischen sicher sagen, wo die Gefahrenzonen liegen, aber wann genau es dort kracht, lässt sich nicht bestimmen. Selbst das erwartete Jahrtausendbeben bei Istanbul kann entweder in einem halben Jahr, in 25 oder in 250 Jahren eintreten.

Und wenn es kracht, dann beträgt die Vorwarnzeit teils nur wenige Sekunden. Häuser verlassen oder gar Dörfer evakuieren ist da ausgeschlossen. Vorsorglich evakuieren ist aber auch nicht möglich, da würde die betroffene Bevölkerung rebellieren.

Erdbebenforschung trotzdem sinnvoll

Allein die bedrohten Zonen zu identifizieren und die Richtung der Erschütterung vorhersagen zu können ist wertvoll. Danach können dann die Bauvorschriften festgelegt werden. Interessant ist auch, ob ein Beben regelmäßig ein noch größeres zweites Beben triggert. Dann kann der Wiedereinzug in auch nur leicht geschädigte Gebäude verboten werden.

Stand: 21.07.2017, 13:01