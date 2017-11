Kurzmast fürs klassische Grillhähnchen

In der Kurzmast werden die klassischen Grillhähnchen gemästet. Sie sieht Angaben der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft ( DLG Merkblatt 406) 28 bis 30 Tage Mast vor. Bei der Kurzmast teilen sich in der Regel 22 bis 23 Tiere einen Quadratmeter. "Pro Huhn sind es etwas weniger als bei einem DIN-A5-Blatt plus Bierdeckel" , heißt es bei der Albert Schweitzer Stiftung in Berlin. Am Ende der Mast wiegen die Grillhähnchen etwa 1,5 Kilogramm.