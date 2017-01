Sonderausstellung "Wasser bewegt"

Bedeutung des Wassers

Ein fünf Meter hoher Turm steht im Naturkundemuseum. Es ist der Warka Water Tower. Er sieht wackelig aus, ein Bambusgerüst trägt ein Kunststoff-Netz. In abgelegenen Dörfern, zum Beispiel in Äthiopien, sorgt dieser Turm dafür, dass es Trinkwasser gibt. Indem er winzige Tropfen aus dem Nebel auffängt.

Wasserverteilung auf der Erde

Das ist eine der tollsten Erfindungen in der Ausstellung "Wasser bewegt" in Münster. Die Erde besitzt eine Menge Wasser. Aber nur zweieinhalb Prozent davon kann man trinken. Und wiederum die Hälfte von diesem Süßwasser ist zu Eis gefroren. In vielen Gegenden wird es in den kommenden Jahrzehnten nicht selbstverständlich sein, genug Wasser zu haben.

Wasser als Lebensraum

Es ist eine große, spannende, anregende Schau geworden. Auf 1200 Quadratmetern gibt es eine Menge Sachen zum Anfassen. Viele präparierte Tiere, die im und um das Wasser leben, dürfen gestreichelt werden. Sie wurden speziell für blinde Besucher angefertigt, es gibt auch Erläuterungen in Blindenschrift. Aber auch die Sehenden wollen die flauschigen Felle von Bibern und Ottern berühren und dürfen das auch.

Wasser "ausprobieren"

Viele Mitmachstationen machen auch Erwachsenen Spaß. Höhepunkt ist die Sandbox, ein technisch aufgemotzter Sandkasten. Die Besucher können mit dem Sand Berge und Täler errichten. Dann wird Wasser auf diese Landschaften projiziert, das sich so verhält, wie es das in der Wirklichkeit auch tun würde. Wenn man die Hand über eine Fläche hält, regnet es dort. Das ist ein tolles Spiel, bei dem man nebenbei lernt, wie sich das Wasser verhält und wie es zum Beispiel zu Hochwasser kommen kann.

Wasserkreislauf mal anders

Die Ausstellung "Wasser bewegt" steckt voller interessanter Informationen und packender Erlebnisse. Fast zwei Jahre haben die Macher die Schau vorbereitet, die Arbeit hat sich gelohnt.