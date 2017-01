Luft in NRW: Weniger Feinstaub, mehr Stickstoffdioxid

Besser fallen die Ergebnisse zum Feinstaub aus - zumindest im Jahr 2016. Der Grund für die gesunkene Feinstaubbelastung liegt vor allem an der günstigen Wetterlage im vergangenen Jahr. Nach Angaben des Umweltbundesamtes wurde daher 2016 die niedrigste Feinstaubbelastung seit dem Jahr 2000 gemessen. Wie abhängig diese Ergebnisse vom Wetter sind, zeigt ein Blick auf den Januar. So wurde beispielsweise an der Messtation Detmolder Straße in Bielefeld im ersten Monat diesen Jahres der Feinstaub-Grenzwert bereits achtmal überschritten. Im gesamten vergangenen Jahr war das nur an sechs Tagen der Fall.