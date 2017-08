Lichtverschmutzung gefährdet Bestäubung von Pflanzen

Auch für Deutschland relevant

Der Einfluss von Nachtbestäubung ist in der Forschung noch wenig untersucht, sagt Franz Hölker, Ökologe und Biologe am Leibnitz Institut in Berlin. " Man hat bisher nur an tagaktive Insekten gedacht und die nachtaktiven vernachlässigt. " Die Studie sei darum auch relevant für Deutschland: " Sie zeigt schön, dass künstliches Licht bei der Bestäubung eine Rolle spielt ", erklärt Hölker. " Es ist für Pflanzen fitnessrelevant, trotz der Anwesenheit von Tagbestäubern. "

Wie viele Insekten genau durch Kunstlicht sterben, ist nicht bekannt. Eine Hochrechnung von Gerhard Eisenbeis von der Universität Mainz ergab: In einer warmen Sommernacht irritiert Licht von Straßenlaternen bis zu eine Milliarde Tiere. Ein großer Teil davon stirbt aber wohl.

Insekten dienen als Nahrungsquelle für viele Tierarten und sind ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems. Hölker hält es darum für besonders wichtig, den Einfluss von künstlichem Licht auf Insekten weiter zu untersuchen und über nachhaltige Lichtkonzepte nachzudenken.