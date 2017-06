Besuch am Libellen-Hotspot

Vier Flecken und eine Blitzpaarung

Schon am Uferrand beginnt die opulente Schau. Drama, Liebe, Kampf und kollektive Verteidigung auf wenigen Quadratmetern. Eine Vierflecklibelle hat gerade ihren Ausguck bezogen. Mit ihren Facettenaugen scannt sie die Umgebung im Panoramablick. Feind und Freund, Rivalen und Weibchen fliegen hier im Sekundentakt vorbei.

Plötzlich hebt Vierfleck ab und heftet sich an ein anderes Tier. Im Doppel geht es kurz über das Wasser. Dann ist der Spuk wieder vorbei. " Das war die Paarung ", sagt Wünsch. " Geht bei Vierfleck ganz schnell ." Andere Libellenarten hängen bis zu sieben Stunden aneinander. Wenig später sieht man ein Weibchen über die Wasserfläche hüpfen. Sie taucht blitzschnell den Hinterleib ein und hebt wieder ab. Immer wieder. " Vierfleck bei der Eiablage ", erklärt der Fachmann.

Imperator auf Brautschau

Kampfspuren: Libelle mit Kopfverletzung

Plötzlich lautes Knistern und Brummen in der Luft. Zwei große Königslibellen im Kampf um ein Weibchen. Im Lateinischen heißt die große Königslibelle "Anax Imperator". " Und so benimmt sie sich auch ." Diese Riesen am Teich sind hungrige Herrscher. Keiner sollte sich ihnen in den Weg stellen. Wer es doch tut, läuft Gefahr verspeist zu werden. Kämpfe zwischen Rivalen sind brutal und enden manchmal tödlich. Jetzt hat der Imperator ein Weibchen erspäht. Sturzflug. Doch sie antwortet ihm mit gekrümmtem Hinterleib. Ein Zeichen dafür, dass sie an einer Paarung nicht interessiert ist. Sie sucht vielmehr eine günstige Stelle zur Eiablage. Das Männchen versteht und schwirrt ab.

Rarität im Streifenkleid

Seltenheit in Deutschland: Die Gabel-Azurjungfer

Es geht weiter über die Blumenwiese. Schmetterlinge, Bienen, Hummeln und Heuschrecken, kleine Fliegen. Es schwirrt und surrt. " Achtung ", ruft Wünsch und zückt den Kescher. Zack. Was gefangen? " Ja, eine echte Seltenheit ." Zwischen zwei Fingern klemmen die Flügel einer Gabel-Azurjungfer. Eine der seltensten Arten in Deutschland. " Um so eine nochmal zu finden, müsste man 1.500 Kilometer gen Süden fahren ", sagt Wünsch.