Das Phänomen Chlorophyllfluoreszenz

Im Botanischen Garten der Universität Düsseldorf machen Forscher Geheimnisse sichtbar. In der Ausstellung "Das Leuchten der Pflanzen" und in Abendspaziergängen wird erklärt, warum von allen Pflanzen ein rotes Leuchten ausgeht, das wir mit unseren Augen gar nicht wahrnehmen können. Das Phänomen heißt Chlorophyllfluoreszenz und wird in Lehrbüchern zumeist übergangen: "Selbst an der Uni wird es nur selten vermittelt", sagt Dr. Andreas Burkart, der als Biologe am Forschungszentrum Jülich an der Ausstellung ebenso beteiligt ist wie Studenten des Studiengangs Exhibition Design der Hochschule Düsseldorf.