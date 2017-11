Tag eins, die ersten Stunden: Auf in den Mastbetrieb

Die Küken sind erst einige Stunden auf der Welt, da geht es für sie schon in den Mastbetrieb. Zuvor werden die Küken allerdings von Hand selektiert. Nicht überlebensfähige Küken werden aussortiert. Wer die Aussortierung übersteht, wird verpackt, verladen und in einen Mastbetrieb gebracht. In der Mast gibt es - anders als in Legehennenställen - sowohl männliche als auch weibliche Tiere. Ein Küken ist nun 36 Cent wert.