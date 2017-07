Lavasee - Selfie am Abgrund

Vulkan vor den Toren Managuas

Der Krater Santiago mit seinem Lavasee ist einer von fünf Kratern des Vulkan Masaya. Gerade mal 20 Kilometer liegt der Masaya von der Millionen-Hauptstadt Managua entfernt. Seit Anbeginn leben die Menschen hier im Schatten der gefährlichen Schlote. Durch Nicaragua zieht sich eine aktive Vulkankette entlang der Westküste von Nord nach Süd, wie eine Perlenkette.

Lavasee ist inzwischen eine Touristenattraktion

Mit Selfiestick am Abgrund

Seitdem sich der Lavasee im Krater gebildet hat, ist er eine Attraktion. Bis fast an den Kraterrand können Reisebusse mit den Besuchern fahren. Tag und Nacht wird das Schauspiel fotografiert. Dass der Lavasee so gut zugänglich ist, macht ihn auch für Wissenschaftler so interessant.

Dichtes Netz von Messstationen

Die Deutsche Anne Obermann ist extra nach Nicaragua gereist. "Das ist etwas, was ich mir gar nicht richtig vorstellen konnte, das man dort praktisch direkten Zugang zum Erdinneren hat", sagt die Seismologin. Im Dezember 2016 hat sie rund um den Vulkan Masaya ihre Messstationen aufgestellt. Jetzt ist sie wieder gekommen, um ihre Geräte einzusammeln. Wenn sie weiß, wie das unterirdische System aussieht, kann sie sagen, wie der See entstanden ist und welche Gefahr von ihm ausgeht.

Offene Vulkane sind weniger gefährlich?

Fluchtwege sind nicht aus Spaß ausgeschildert.

Der Vulkanologe Wilfried Strauch lebt seit fast 30 Jahren in Nicaragua. Er glaubt nicht, dass der See eine Bedrohung darstellt. "Eigentlich sind Vulkane gefährlicher, die verstopft sind", sagt der Deutsche. In Masaya sei der Vulkan aber offen, die Gase könnten ohne Probleme herauskommen.

Für seine Kollegin Anne Obermann beginnt nach der Feldarbeit jetzt die Auswertung am Rechner.

Autor des Radiobeitrags ist Marcus Gross.

Stand: 31.07.2017, 10:33