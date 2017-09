PAK - Gefährliche Stoffe im Alltag

Was sind eigentlich PAK?

Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe entstehen bei der unvollständigen Verbrennung organischer Materialien: Also etwa Holz, Kohle und Öl, aber auch als so genannte Schlacken bei der Verkokung von Kohle und der Raffination von Erdöl. Diese Schlacken wurden lange im Straßenbau verwendet, inzwischen ist ihre Verwendung als Straßenbelag verboten.

Unter dem Begriff PAK wird eine Gruppe unterschiedlicher Chemikalien mit ähnlicher Struktur und Wirkung zusammengefasst. Viele PAK sind als krebserregend eingestuft. Sie verändern das Erbgut, sind schädlich für Menschen und Umwelt. Die Stoffe bleiben lange in der Umwelt und werden nach Angaben des Umweltbundesamtes ( UBA ) kaum abgebaut.

Wo begegnen wir PAK?

PAK sind vor allem in der Luft, sie binden stark an Ruß-, Boden- oder Staubpartikel und gelangen so in die Atmosphäre, daher sie sind auch in wenig besiedelten Regionen der Erde messbar. Auch in Baustoffen und Holzschutzmitteln können PAK enthalten sein, aber auch in der Nahrung: in geräucherten und gegrillten Speisen, in Kakao und Schokolade. Tabakrauch ist eine weitere Quelle.

Auch geräucherte Speisen können schädliche Stoffe enthalten.

Teilweise werden sie als Weichmacher Gummi und Kunststoffen beigemischt (Griffe von Handwerkszeug, Fahrradgriffe, Gummischuhe), so können sie über die Haut aufgenommen werden. Lange wurde PAK-haltiger Teer nicht nur als Straßenbelag, sondern auch beispielsweise in Teerpappen verwendet. Aber PAK entstehen auch bei natürlichen Prozessen wie Vulkanausbrüchen und Waldbränden.

Welches sind die Hauptquellen?

Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO ) sieht die Hauptquellen von PAK in der Luftverschmutzung; durch Feuerungsanlagen und den Verkehr, aber auch durch Feuerstellen und Tabakrauch. Das Umweltbundesamt sieht die Hauptquellen in Industrieländern bei Kleinfeuerungsanlagen in Haushalten und mittleren Feuerungen in Gewerbebetrieben (93 Prozent).

Große Mengen von PAK können durch Lecks bei der Erdölförderung in die Umwelt gelangen. Beim Abbau von Kohle gelangt PAK-haltiger Staub in die Atmosphäre. Das Bundesamt für Gesundheit der Schweiz geht davon aus, dass die Hauptquelle, durch die Menschen PAK aufnehmen, die tägliche Nahrung ist.