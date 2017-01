Lebensgefahr Kohlenmonoxid

Wie gefährlich ist Kohlenmonoxid?

Man sieht es nicht, riecht es nicht, schmeckt es nicht. Tückisch: Es gibt keine Warnung des Körpers: Menschen fangen nicht an zu husten, haben keine Atemnot. Schon sehr geringe Mengen des Gases können zu einer CO-Vergiftung führen. Den Austritt des Gases bemerkt man meist erst, wenn erste Anzeichen einer Vergiftung auftreten. Erkennt man die Anzeichen nicht, kann es schnell zur Bewusstlosigkeit kommen.

Was macht das Gas im Körper?

Kohlenmonoxid vermindert den Transport von Sauerstoff im Blut, als Folge werden die Organe nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Wenn man eine CO-Vergiftung erleidet, äußert sich diese zunächst oft durch Kopfschmerzen, Schwindel und grippeähnliche Symptome. Oft werden diese aber nicht als Vergiftung erkannt.

Durch eine Blutuntersuchung in der Klinik kann die Diagnose bestätigt werden. Wer über zwei Stunden eine hohe CO-Konzentration einatmet, befindet sich in Lebensgefahr. Ist der CO-Gehalt im Körper zu hoch, droht der Tod durch Ersticken. Bei Verdacht auf CO sofort gut Lüften und den Raum verlassen!

Wie wird behandelt?