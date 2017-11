Klimaschutz auf regionaler Ebene

"We are still in"

Auch am Beispiel der USA zeigt sich beim Klimagipfel in Bonn, wie entscheidend der Austausch unterhalb der staatlichen Ebene ist. Von dort sind über hundert Bürgermeister, Gouverneure, Vertreter von Universitäten und aus der Wirtschaft nach Bonn gekommen. Mit ihrer Initiative „We are still in“ wollen sie zeigen, dass sie Emissionen weiter reduzieren wollen - auch wenn die Regierung der USA sich aus den internationalen Klimaschutzbemühungen zurückzieht.