Fidschi: Klimawandel bereitet Inselbewohnern schlaflose Nächte

WDR: Fidschi, Tonga oder Samoa: Schon die Namen der Inselstaaten klingen nach tropischer Verheißung. Doch die vermeintlichen Paradiese sind bedroht. Wie wirkt sich der Klimawandel vor Ort aus?

George Nacewa: Der Klimawandel drückt sich bei uns in Fidschi auf vielfältige Weise aus: Anstieg des Meeresspiegels, Dürren und heftige Unwetter. Im vergangenen Jahr hat uns ein Zyklon getroffen, der Häuser wegriss und 50 Menschenleben forderte.

Fidschi liegt mitten im Südpazifik

Jedes Mal, wenn wir vor so einem Wirbelsturm gewarnt werden, müssen die Menschen aus den Küstendörfern fliehen. Zumeist werden sie in speziellen Evakuierungszentren untergebracht. Das Wasser strömt in die Orte und zerstört sie. Viele Menschen sind dann gezwungen, ein neues Leben zu starten.

WDR: Wie erleben Sie persönlich diese Veränderung?

Nacewa: Ich komme aus einem kleinen Dorf im Norden Fidschis, lebe mittlerweile aber mit meiner Frau und zwei kleinen Kindern in der Stadt Suva. In meiner Kindheit sind wir oft an einen kleinen Fluss gegangen, um dort Fische zu fangen. Der Fluss ist nun immer öfter ausgetrocknet und gibt uns keine Nahrung mehr.