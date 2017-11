Aufforsten, aber richtig

Intelligente Aufforstung bietet viel Lebensraum

Einfach nur große Plantagen einer einzigen Baumart anzulegen, die schnell wächst und viel Kohlenstoff speichert, ist bei Aufforstung aber nicht genug: " Das wird dem Anspruch nicht gerecht, dass Landschaft mehr sein soll als ein reiner Holzacker ", sagt Lorenz Petersen, Abteilungsleiter für Klima und ländliche Entwicklung bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ .

Lorenz Petersen bei einer Veranstaltung der GIZ zur Aufforstung

" Vor allem, wenn die Bäume einer Plantage alle zum gleichen Zeitpunkt gepflanzt und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt alles kahl geschlagen wird und nichts stehen bleibt, widerspricht das dem Gedanken einer nachhaltigen Landnutzung ." Viele solcher Holzplantagen bieten zudem kaum Lebensraum für Tiere oder trocknen die Böden aus.

Aufforstung- ein ethisches Problem?