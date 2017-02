Haben wir zu viele Katzen in Deutschland?

Sie sind sooo süß und witzig. Deshalb ist das Internet voller lustiger Katzenbilder und -videos, die milliardenfach geklickt werden. Doch abseits des Bildschirms wurde es in den letzten Wochen ziemlich ungemütlich für Katzen und ihre Besitzer. Der Wissenschaftsredakteur Jörg Albrecht hatte in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung eine Katzen-Diskussion losgetreten. Wir hätten viel zu viele Katzen in Deutschland und Katzen würden der Natur schweren Schaden zufügen. Seither meinen viele Menschen in Deutschland: "Wwir brauchen eine Katzensteuer!"