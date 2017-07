Kampf gegen Tigermücken: Sterilisation statt Chemiekeule

Bestrahlung der Mücken-Männchen

In Italien ist die Mücke fast flächendeckend verbreitet. Wissenschaftler in Bologna haben schon vor Jahren eine Methode entwickelt, die Mücken-Männchen zu sterilisieren: Die Puppen der Männchen, die kleiner sind als die der Weibchen, werden im Netz ausgesiebt und dann in der Petri-Schale mit Gamma-Strahlen sterilisiert.

Die ausgewachsenen Tiere könnten dann mit den fruchtbaren Männchen noch konkurrieren, "a ber das Sperma ist zu 99 Prozent nicht okay ", so Becker. Das heißt: Die Eier der Weibchen entwickeln sich gar nicht oder nur sehr fehlerhaft.

Erste Erfolge in Heidelberg

Das Institut für Dipterologie hat vor zwei Jahren eigens " deutsche " Tigermücken für die Zucht nach Bologna geschickt. Deren Eier wurden dort behandelt, die ausgewachsenen Männchen in Käfigen zu jeweils 1.000 Stück nach Deutschland gebracht. Im vergangenen Sommer wurden sie in Heidelberg zum ersten Mal freigelassen, die Folge: Die Schlüpfrate soll um 15 Prozent gesunken sein.

Hoffen auf die " Helfer auf Flügeln "

Becker, Experte für zweiflüglige Insekten, will aber mehr: Eine " Bekämpfung plus Reduzierung der Schlüpfrate müsste nach unseren Berechnungen zum Zusammenbruch der Population führen ."

Biologe Becker an einer Mücken-Brutstätte

Mit der Beseitigung von Brutstätten wie Eimer voller Regenwasser und dem Einsatz von Tabletten, die mit einem für Mückenlarven tödlichen Bazillus versetzt sind, könnte man die Population um 80 oder 90 Prozent reduzieren. " Das hängt aber davon ab, wie die Bevölkerung mitmacht" , so Becker. " Für den Rest brauchen wir Helfer auf Flügeln ."

Groß-Einsatz nötig