Könnte NRW wieder Luchsland werden?

WDR.de: Was würde denn ein Luchs normalerweise am Tag für eine Stecke zurücklegen?

Hucht-Ciorga: Ein erwachsener Luchs bewohnt Gebiete von 100 bis 400 Quadratkilometern. Die Tiere können pro Nacht auch mal 20 Kilometer zurücklegen.

WDR.de: Könnte sich denn ein Luchs, der im Zoo groß geworden ist, sein Futter noch selber jagen?

Hucht-Ciorga: Luchse sind durchaus in der Lage, zu lernen, wie man natürliche Beute jagt. Aber aus Wiederansiedlungsprojekten – zum Beispiel im Harz – weiß man auch, dass es Tiere gibt, die das schnell lernen und andere, die damit Schwierigkeiten haben. Diese Tiere magerten ab und man musste sie am Ende wieder einfangen. Solch eine Verlustrate muss man mit einkalkulieren, wenn man Gehegetiere wieder ansiedeln will.

WDR.de: Welche Überlebenschancen hätte denn ein freilebender Luchs in NRW?

Hucht-Ciorga: Grundsätzlich könnte ein Luchs in vielen Gebieten von NRW überleben. Es muss genügend natürliche Beute – also Rehe – vorhanden sein und er braucht große zusammenhängende Waldgebiete. Da kommen unsere Mittelgebirge in Frage, vom Sauerland und Siegerland bis hinüber in die Eifel.