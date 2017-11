Insektizidhersteller rettet Insekten

Das Überleben von Insekten ist Thema einer Konferenz am Donnerstag (09.11.2017) in Bielefeld. Teilnehmer sind Vertreter vom Umweltministerium NRW , dem Naturschutzbund und Unternehmen. Veranstalter ist ausgerechnet ein Hersteller von Insektiziden für den Hausgebrauch, gemeinsam mit der Bertelsmann-Stiftung.

Das ist für die Stiftung kein Widerspruch: Den Insektizidhersteller Hans-Dietrich Reckhaus hat sie sogar mit dem Preis "Mein gutes Beispiel" ausgezeichnet - für sein Siegel "Insect Respect".

"Insect Respect" - Tiere töten und retten

Das Siegel "Insect Respect" findet sich ausgerechnet auf Mitteln, die Insekten töten. Was zunächst wie ein zynischer Witz klingt, ist ernst gemeint. Zunächst werden in Produkten, auf denen das Siegel prangt, keine Giftstoffe verwendet, sondern natürliche Lockstoffe.

Außerdem entsteht für alle getöteten Insekten neuer Lebensraum für Insekten an einem anderem Ort - mit neuen Grünflächen.

Wie groß eine Ausgleichsfläche sein muss, wird anhand einer komplexen Formel errechnet. Dazu wird unter anderem bestimmt, wie viel Gewicht an Insekten anfällt, die durch ein bestimmtes "Insect Respect"-Produkt innerhalb eines Jahres getötet werden. Die Biomasse, die durch das Mittel wegfällt, soll auf den Grünflächen wieder reingeholt werden - durch neue Insekten, die sich dort voraussichtlich ansiedeln.

Eine frisch angelegte Ausgleichsfläche für Insekten

Bisher wurden rund 1.000 Quadratmeter Grünfläche geschaffen - auf vier Dächern von Reckhaus' Firma. Sie sollen nicht nur die Insekten wiedergutmachen, die schon getötet wurden - sondern auch die, denen der Tod noch bevorsteht.

Das Siegel für den Insektenschutz der Firma Reckhaus

Ein Unternehmen, das auf naturwissenschaftliche Gutachten und ökologische Baubegleitung spezialisiert ist, hat die komplizierte Formel für die Ausgleichsflächen erarbeitet. Stephan Brenneisen von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) beurteilt das Modell als " nachvollziehbar und schlüssig ". Allerdings: Unter einer ständigen externen Kontrolle steht das Siegel nicht. Und von einer unabhängigen Stelle zertifiziert ist es auch nicht.

Insektenrettung noch Nischenprodukt

Bisher gibt es nur wenige Produkte mit dem Siegel "Insect Respect": Vier Modelle von Motten- und Fliegenfallen von Unternehmer Reckhaus gehören dazu. Gegen eine Lizenzgebühr stellt Reckhaus das Siegel auch anderen Firmen zur Verfügung, für deren Produkte dann wiederum Ausgleichsflächen geschaffen werden. Bisher hat aber nur die Drogeriemarktkette dm davon Gebrauch gemacht - bei drei Produkten der Eigenmarke.

Insektenbekämpfer wird zum Retter

Hans-Dietrich Reckhaus polarisiert. Sechs Jahre, sagt er, sei sein Sinneswandel her." Damals wollte ich zwei Künstler aus der Schweiz eigentlich nur mit einer Marketingidee für meine Insektizide beauftragen. Die fanden das gar nicht gut und predigten mir stattdessen vom Wert der Insekten - zum Glück! Vorher habe ich mich nie mit dem Thema auseinandergesetzt ".

Sein Geld verdient Reckhaus aber weiter mit Insektiziden für den Hausgebrauch: Zwei Drittel vom Umsatz seiner Firma entfallen auf Insektenbekämpfung ohne Kompensation, fast der ganze Rest auf Lufterfrischer.

Der Widerspruch seiner Firmenphilosophie lässt sich also nicht ganz auflösen. Auf die Nachfrage vom WDR , wie er damit umgeht, antwortet Reckhaus: " Für mich ist das kein Widerspruch, für mich ist das gerade folgerichtig, weil ja meine Produkte Insekten töten. "

Kritiker führen an, dass ein paar Grünflächen längst nicht das Problem vom massenhaften Insektensterben lösen. Bundesweit ist die Biomasse an Fluginsekten in knapp 30 Jahren um 75 Prozent zurückgegangen.