Forscher wollen Insektensterben stoppen

Christoph Scherber auf Insektenfang

Im Rahmen des EU-Projekts "Diversify" will Scherber in Zukunft noch weitere solcher Mischungen von zwei oder mehr Pflanzen testen: „ Das Ziel ist, zu einer Art Gleichgewicht zwischen landwirtschaftlicher Produktion und Vielfalt von Insekten zu kommen. " Am Ende sollen die Pflanzenteams also gleichzeitig Landwirten gute Erträge bringen und Insekten Lebensraum bieten.

Wildkräuter am Ackerrand helfen Insekten

Viele Forscher fordern, das Verschwinden der Insekten zu stoppen. 2016 unterzeichneten deshalb 77 Insektenforscher bei einer Fachtagung in Stuttgart eine Resolution an Bundesumweltministerin Barbara Hendricks und forderten Sofortmaßnahmen: Unter anderem sollten an den Ackerrändern wieder mehr Wildkräuter blühen. Denn schon kleine Flächen, die nicht bewirtschaftet würden, könnten große Vorteile für die Artenvielfalt bringen.