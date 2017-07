Das Verschwinden der Insekten

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks ( SPD ) hat vor einem Insektensterben in Deutschland gewarnt. Die Folgen seien schwerwiegend: " Mit den Insekten schwindet auch die Nahrungsgrundlage für Vögel und Fledermäuse ", sagte Hendricks den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland am Wochenende.

Wenn Professor Christoph Scherber aus Münster seinen Studenten heute Schmetterlinge zeigen will, hat er ein Problem. " Flächen zu finden, auf denen man den Studierenden überhaupt mehr als fünf Tagfalterarten zeigen kann, ist nicht leicht. Wir müssen Tagesexkursionen machen – bis nach Thüringen oder Bayern –, um zu zeigen, was es eigentlich in Deutschland gibt ", sagt der Tierökologe.

Rückgänge von mehr als 75 Prozent

Es gibt immer weniger Insekten – das beobachtet nicht nur Scherber. Wie groß ihr Rückgang insgesamt ist, kann noch niemand genau beziffern, aber einzelne Untersuchungen zeigen erschreckende Ergebnisse.

Christoph Scherber untersucht die Vielfalt von Insekten

In Deutschland stehen von den über 500 Wildbienenarten über 40 Prozent auf den Rotn Listen der gefährdeten Arten. Auch früher häufige Schmetterlinge wie der Schwalbenschwanz sind heute in vielen Gebieten bedroht. In Großbritannien ging die Verbreitung von Libellen in den letzten 40 Jahren bei etwa 60 Prozent der Arten zurück.

Großes Aufsehen erregte besonders eine Studie des Entomologischen Vereins in Krefeld: Sie zeigte, dass im Naturschutzgebiet Orbroich die Masse der Insekten von 1989 bis 2013 um mehr als 75 Prozent gesunken ist.