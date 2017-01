Insektenlarven für den Futtertrog

WDR : Welchen Vorteil bieten Insekten denn gegenüber Soja oder Kraftfutter?

Liebert: Aktuelle Forschungen zur Nutzung von Insekten in der Tierernährung sollen vor allem zu einer geringeren Verwendung von Importsoja beitragen. Ein vergleichsweise günstiges Muster an Eiweißbausteinen und gute Verdaulichkeitswerte der Insektenmehle sprechen dafür. Allerdings enthalten Insektenlarven sehr viel Fett, so dass für die weitere Verarbeitung in der Regel eine Teilentfettung erfolgt. Im Vergleich zu Soja wäre der Eiweißgehalt sogar höher.

WDR : Woher stammen die Insekten? Werden sie extra für die Viehfütterung gezüchtet?

Liebert: Wir arbeiten aktuell mit Insektenmehlen aus einheimischer Erzeugung. Diese extra gezüchteten Insekten müssen aber auch besonders ernährt werden. So ist es nicht möglich, diese Insekten als Abfallverwerter zu betrachten. Unsere Rechtslage in der EU verlangt, dass sie mit üblichen Futtermitteln gefüttert werden müssen. Das ist ja auch bei Nutztieren der Fall. Diese Forderung belastet zwar die Wirtschaftlichkeit der Insektenzucht, sichert aber gleichzeitig unsere sehr hohen Anforderungen an die Futtermittelsicherheit.

WDR : Akzeptieren die Landwirte überhaupt die alternativen Eiweißquellen?

Liebert: Seitens der Landwirte besteht aus meiner Sicht eine sehr hohe Akzeptanz für jede Maßnahme, die zu einer nachhaltig verbesserten Nährstoffversorgung ihrer Tiere beiträgt – sofern sie bezahlbar bleibt. An der Wirtschaftlichkeit muss definitiv weiter gearbeitet werden. Aktuell ist Soja noch günstiger.

WDR : Und wie sieht es mit den Verbrauchern aus? Viele Menschen ekeln sich ja davor, Fliegen, Raupen oder Grashüpfer zu essen.

Liebert: Das ist richtig und das trifft auch auf mich zu. Es würde Sinn machen, Insektenproteine in ganz normalen Speisen – zum Beispiel in Burgern – anzubieten. Unter dieser Voraussetzung würden sich einer Studie zufolge etwa 52 Prozent der Befragten mit Algen und Insekten als Nahrungsbestandteil anfreunden können.

Erhöht die Akzeptanz bei Verbrauchern: Insekten im Burger