Unterkühlte Igelbabys benötigen viel Wärme. Eine lauwarme Wärmflasche, eingewickelt in ein Handtuch, kommt der vertrauten Nestwärme am nächsten. Der Nachwuchs sollte am besten auf ein Handtuch gesetzt werden. Kleine Igelbabys aufzupäppeln, ist am Ende aber nur etwas für echte Profis. Wer einen geschwächten Igel findet, sollte sich beim Tierarzt oder einer Igelstation melden.