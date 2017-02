Unterschriftenaktion für Glyphosat-Verbot

Eine europäische Bürgerinitiative will mit einer Unterschriftenaktion dafür sorgen, dass das Unkrautgift Glyphosat in ganz Europa verboten wird. Bis Ende Juni will sie eine Million Stimmen sammeln; dann wollen die EU-Staaten darüber entscheiden, ob die Zulassung verlängert wird.

Im vergangenen Sommer hatten die EU-Staaten die Zulassung nur um 18 Monate verlängert, obwohl die EU-Kommission eine Erneuerung um neun Jahre vorgeschlagen hatte. Deutschland enthielt sich auf Drängen der SPD-geführten Ministerien in der Bundesregierung bei der Abstimmung. Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) dagegen ist grundsätzlich für den Einsatz.

Risiken unter Experten umstritten

Glyphosat wird vor allem in der Landwirtschaft eingesetzt. Studien an Tieren legen nahe, dass es Krebs erzeugen und die Fruchtbarkeit beeinträchtigen könnte. Das Mittel wurde auch in menschlicher Muttermilch und in Lebensmitteln gefunden. Wie groß die Risiken für den Menschen sind, ist aber umstritten.

Kritiker verweisen auch auf die Folgen, die der Einsatz für die Umwelt hat. "Glyphosat ist ein Mittel, das alle Pflanzen abtötet", so Hubert Weiger, Chef der Umweltorganisation BUND zum Start der Unterschriftenaktion am Mittwoch (08.02.2017). Es sei eines der Hauptursachen für den Verlust der Artenvielfalt, da es vielen Insekten und damit auch Vögeln die Lebensgrundlage entziehe.

Ergebnis bindet EU-Kommission nicht

Insgesamt beteiligen sich Umweltorganisationen aus 13 Ländern an der Aktion. Wenn die Initiative mehr als eine Million Stimmen aus mindestens sieben EU-Staaten bekommt, kann sie die EU-Kommission ersuchen, das Mittel zu verbieten. Die Kommission muss darauf aber nicht eingehen.