Wie können Glühwürmchen ihr Licht einschalten? In den Leuchtzellen an der Bauchseite des Hinterleibes der Tiere findet eine biochemische Reaktion statt, bei der die freiwerdende Energie in Licht umgesetzt wird. An der Unterseite seines Körpers hat der Leuchtkäfer helle Haut, sodass die Lichtsignale so gut sichtbar sind. " Stellt man den Glühwürmchen allerdings nach, können sie sofort ihr Licht ausschalten ", erklärt Karl-Heinz Jelinek.