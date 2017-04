Köln - Kölner Zoo

In exakt derselben Nacht feierte noch ein zweiter Zoo in NRW eine Elefantengeburt: Herzlich willkommen, lieber „La Min Kyaw”, hieß es in Köln! Den Namen für das asiatische Elefantenbaby importierten die Kölner aus seiner burmesischen Heimat. „La Min Kyaw” bedeutet „an einem Mittwoch geborener, berühmter König”. Neben dem kleinen "König" können Sie im Kölner Zoo mehr als 700 Arten mit insgesamt rund 10.000 Tieren bewundern - nur wenige Zoos in Deutschland zeigen so eine Artenvielfalt.