Windkrafträder im Wald: Gefahr für Fledermäuse

25 Fledermausarten sind in Deutschland heimisch. Obwohl sie streng geschützt sind, stehen viele auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Windenergieanlagen sind eine ganz besondere Bedrohung: Sie werden immer öfter in Wäldern gebaut, dort also, wo die nachtaktiven Tiere jagen, schlafen und Junge kriegen. 2010 gab es 300 solcher Anlagen in Deutschland, 2015 waren es schon vier Mal soviel - Tendenz steigend.

Auf tödlichem Kollisionskurs

Die Folgen: Der Lebensraum der Fledermäuse wird kleiner - pro Anlage geht ein Hektar Wald verloren. Viele Tiere kollidieren zudem beim Flug über die Baumkronen mit den Rotorblättern. Wie viele das sind, ist unklar: Die toten Tiere fallen, anders als große Vögel, kaum ins Auge und werden schnell gefressen.

Artenschutz contra Klimaschutz?

Das ist ein Verlust, den Fledermäuse kaum wettmachen können, weil sie höchstens zwei Junge im Jahr bekommen. Das Bundesamt für Naturschutz ( BfN ) gab deswegen eine Studie in Auftrag, wie die Tiere geschützt werden könnten - ohne Windenergieanlagen im Wald rundheraus zu verbieten. " Artenschutz und Klimaschutz dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden ", so BfN-Präsidentin Beate Jessel.

Studienobjekt Mopsfledermaus

Für die Studie wurde zunächst deutschlandweit Grundlagenforschung betrieben: Wie hoch fliegt der Kleine Abendsegler, wann jagt die Mopsfledermaus? Und welche Art lebt überhaupt in welchem Wald? Daraus hat das BfN Empfehlungen abgeleitet, die bei der Planung neuer Anlagen helfen sollen.

Technisch machbar und bezahlbar

Konkret: Rotorblätter sollten so hoch angebracht werden, dass die der Kleine Abendsegler genug Flugraum hat. Sie können phasenweise auch komplett abgeschaltet werden. Das alles sei technisch machbar und gefährde auch nicht die Ausbauziele bei der Windenergie, so Jessel.

Andere Arten wie die Mopsfledermaus könnten dadurch geschützt werden, dass beim Bau ein großer Abstand zum Quartier gehalten wird. Am besten wäre es, wenn alte Laub- oder bestimmte Nadelwälder gar nicht bebaut würden. Große Fichten- oder Kieferwälder, die landwirtschaftlich genutzt werden, sind damit aber nicht automatisch freigegeben, betont Jessel: " Selbst da leben Fledermäuse ."

Nur Vorschläge, keine Pflicht

Größter Waldwindpark in NRW

Es handelt sich dabei ausdrücklich um Vorschläge: Wie sie berücksichtigt werden, ist Sache der Länder. Jessel setzt aber darauf, dass sie die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu schätzen wissen und sie aufnehmen. Tatsächlich haben einige Länder eigene Leitfäden, so auch NRW, das seit 2011 auf eine verstärkte Nutzung der Wälder setzt. Im Leitfaden aus dem Jahr 2012 geht es um technische Voraussetzungen und das Zusammenspiel der Behörden. Abschaltphasen zum Schutz der Fledermäuse werden auch genannt - als Möglichkeit.

Immerhin: Das NRW-Umwelt-Ministerium besteht darauf, dass keine Anlagen in Wälder gesetzt werden, die wichtig für die Erholung oder die Artenvielfalt seien. Dafür kämen nur Wirtschaftswälder in Frage - oder die Flächen, die der Orkan "Kyrill" geschlagen hat. Ganz im Sinne des BfN also.