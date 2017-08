So kam es zum Fipronil-Skandal

Rote Vogelmilben sind nachtaktive Blutsauger

"Dabei handelt es sich um einen blutsaugenden Parasiten, der sich am Tag versteckt, und nachts aktiv ist, wenn die Hühner auf der Stange sitzen" , erläutert Tiermedizinerin Johanna Knust aus Berlin, die sich mit den Parasiten in ihrer Doktorarbeit beschäftigt hat. Ein Huhn kann von bis zu 100.000 Parasiten befallen sein. "Sie stechen durch die Haut, was sehr unangenehm ist."

Die Rote Vogelmilbe, ein unangenehmer Parasit

Ein solcher Befall sorgt im Stall für Unruhe, aber auch für einen Leistungsabfall der Nutztiere. Das Problem mit den Blutsaugern, die ein Dreivierteljahr ohne Blut überleben können ist aber nichts Besonderes: Bestimmt zwei Drittel aller Legehennenhalter in Europa hätten ein Problem damit, sagt Dieter Schulze, der als Veterinär in einer großen Tierarztpraxis in Niedersachsen arbeitet.

Viele Verstecke in den Legehennen-Volieren

Vor allen in den Legehennen-Ställen fühle sich die Rote Vogelmilbe wohl, weil es viele Versteckmöglichkeiten gibt, so dass auch die normale Reinigung nicht ausreiche, weil nie alle Milben erwischt würden, so Knust. An dieser Stelle kommen jedoch spezielle Mittel gegen die Parasiten ins Spiel.

Silikate lassen Milbe austrocknen

Als ein wirksames, rein physikalisches Mittel empfiehlt Knust Silikate, zum Beispiel Kieselerde. Dabei wird das flüssige Silikat wie eine weiße Kalkfarbe auf die komplette Innenausstattung des Stalles gesprüht.

Das Silikat sorgt dafür, dass die Milben vertrocknen. "Die Milben können ihr Körperwasser dann einfach nicht mehr halten." Sowohl konventionelle als auch biologische Geflügelbetriebe setzen die Methode erfolgreich ein.

Ein Sandbad kann auch helfen

So geht´s auch: ein Bad im Sand

In der freien Natur machen sich Hühner natürlich vorkommende Silikate zu Nutze. Weil Sand Silikate erhält, erzielt ein "Bad im Sand" bei Hühnern eine ähnliche Wirkung wie der Gebrauch von Silikaten im Stall. Die Rote Vogelmilbe befällt übrigens nur Legehennen. Das liegt unter anderem an der Haut der Hühner, die deutlich dünner ist als die von Puten.

Resistenzen gegen zugelassene Mittel entwickelt