Am 2. August 2017 sind alle nutzbaren natürlichen Ressourcen der Erde für dieses Jahr aufgebraucht. Ab diesem Tag verbraucht der Mensch mehr natürliche Rohstoffe, als die Erde nachhaltig zur Verfügung stellen kann. Das betrifft zum Beispiel Wasser, Wälder oder auch Acker- und Weideland. Das hat die internationale Forschungsorganisation Global Footprint Network berechnet. Grundlage ist die Methode zur Berechnung des ökologischen Fußabdrucks, die um 1990 von Mathis Wackernagel und William Rees an der University of British Columbia in Vancouver (Kanada) entwickelt wurde. Hierfür werden über 6.000 Datenpunkte pro Land, Kopf und Jahr in die Berechnung miteinbezogen. Der Erdüberlastungstag rückt mit den Jahren immer weiter nach vorn. Im vergangenen Jahr war es der 8. August, im Jahr 2000 lag er noch auf dem 1. Oktober.