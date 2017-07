Gigantischer Eisberg in der Antarktis abgebrochen

Hat der Riese einen Namen?

Nach Angaben des britischen Antarktisprojekts "Midas" wird er vermutlich den Namen A68 erhalten.

Wie groß genau ist der Eisberg?

Mit 5.800 Quadratkilometern ist er fast sieben Mal so groß wie Berlin oder fast eineinhalb mal so groß wie das Ruhrgebiet: 175 Kilometer lang und 50 Kilometer breit. Es ist einer der größten Eiskolosse, den Wissenschaftler in den vergangenen drei Jahrzehnten registriert haben. Es wird Jahre brauchen, bis er geschmolzen ist.

Ist der Eisberg eine Gefahr für die Schiffahrt?

Nein! Er schwimmt in einem sehr abgelegenen Teil der Erde. Einen Eisberg dieser Größe kann man per Satellit gut verfolgen. Seeleute wissen somit, wo er sich gerade befindet.

Steigt durch den abgebrochenen Eisberg der Meeresspiegel kurzfristig an?

Nein, höchstens minimal. Das Eis, das abgebrochen ist, schwamm schon vorher auf Meerwasser. Das heißt, selbst wenn die neue Riesenscholle in den kommenden Jahren komplett abschmilzt, ändert das den Meeresspiegel kaum.

Gibt es langfristige Auswirkungen?

Ja! Indirekt könnte es im Laufe der nächsten Jahrzehnte zu einem relevanten Anstieg kommen, wenn Larsen C immer weitere Stücke ins Meer verliert. Dann könnte Festlandsgletschereis immer schneller ins Meer fliessen und das würde den Meeresspiegel ansteigen lassen. Forscher schätzen, dass das bis zu zehn Zentimeter Anstieg sein könnten, falls Larsen C komplett verschwindet.