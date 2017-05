Warum die "Eisheiligen" nicht immer pünktlich sind

Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und die " Kalte Sophie" sind nicht nur frühchristliche Bischöfe und Märtyrer, sondern auch die " Eisheiligen ". Schon seit Jahrhunderten bringen sie die Menschen Mitte Mai zum Frösteln. Denn ihre Namenstage vom 11. bis 15. Mai sorgen seit dem Beginn systematischer Wetteraufzeichnungen für regelmäßige Kaltlufteinbrüche.

Tief Xander zieht mit den Eisheiligen ab

In diesem Jahr ist das anders: " Die "Eisheiligen" waren etwas früh dran ", erläutert WDR -Meteorologe Stefan Laps. " Tief Xander zieht mit den "Eisheiligen" ab, so dass sich nach den kalten Nächten der vergangenen Tage nun wärmere Luft durchsetzt."

Die Temperaturen sollen sich zwischen 17 und 22 Grad einpendeln. Allerdings werden durchziehende Tiefdruckgebiete bis Mitte kommender Woche immer wieder für Regen und Gewitter sorgen, sagt der Bochumer Meteorologe.

Witterungsregeln beziehen sich auf grobe Zeiträume

In diesem Jahr lässt sich das Wetterphänomen der "Eisheiligen" also nicht komplett anwenden. "Solche Witterungsregeln konzentrieren sich nicht auf einen speziellen Tag, sondern auf grobe Zeiträume von plus, minus ein bis zwei Wochen" , erklärt Meteorologe Laps dem WDR .

Meteorologische Erklärung

Eine Witterungsregel existiert dann, wenn Witterungen, die eigentlich nicht in die Jahreszeit passen, in zwei von drei Jahren auftreten. Meteorologisch sind die " Eisheiligen " damit zu erklären, dass es Anfang Mai theoretisch schon sehr warm sein kann.

Mitte Mai kann Polarluft in Deutschland für Frost sorgen

Das europäische Festland erwärmt sich zu diesem Zeitpunkt schneller als das umgebende Meer. An den Grenzen von warm und kalt entstehen Tiefdruckgebiete, die polare Luft bis Mitteleuropa bringen können, erläutert Klimatologin Hildegard Kaufmann von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik ( ZAMG ) in Wien.

